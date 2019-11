Open Arms sbarca a Taranto con 62 persone a bordo

Bari – “Un porto sicuro e’ quello che ti garantisce accoglienza e cure. È quello che ti assicura il rispetto della tua vita e della tua dignita’. #Taranto”. È il contenuto del tweet scritto dall’equipaggio della Open Arms, la Ong che ha attraccato a Taranto questa mattina per consentire lo sbarco di 62 persone salvate in mare. Ad accogliere i migranti sono stati i volontari della Croce Rossa muniti di beni di prima necessita’. Il gruppo di persone arrivate in Puglia saranno assistite e poi accompagnate in centri dislocati sul territorio nazionale.