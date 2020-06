Operatori turismo: far ripartire convegni e prolungare Cassa Integrazione

Roma – Far ripartire i convegni, prolungare la cassa integrazione almeno fino a dicembre e realizzare un grande appuntamento subito dopo l’estate con Regione e scuole. Sono alcune delle istanze avanzate dagli operatori turistici del Lazio in audizione in commissione regionale Lavoro. “La richiesta piu’ pressante e’ fare ripartire il settore degli eventi e dei congressi, come gia’ successo in altre regioni. Molti si stanno organizzando, soprattutto per gli eventi piu’ piccoli, tenendo conto che le due piazze piu’ ambite sono Roma e Milano ma la Lombardia e’ ‘chiusa’ e quindi avremmo qui la maggior parte degli eventi”, ha detto Cinzia Renzi di Assoviaggi.

Poi “bisognerebbe costituire un tavolo ristretto per un programma di promozione del turismo di possimita’, sia per l’Italia che per l’estero, per la costruzione di eventuali itinerari da potere proporre a breve”, ha proseguito Renzi che ha chiesto anche una riproposizione del “bando per la digitalizzazione delle imprese che gia’ era stato fatto l’anno scorso. Mai come oggi potrebbe risultare interessante, anche per riconvertire le agenzie che facevano outgoing e incoming”. Infine “abbiamo chiesto la possibilita’ di continuare a lavorare non nel negozio ma da casa. A oggi la sospensione temporanea e’ per tre mesi, chiediamo che arrivi fino al 31 marzo 2021 perche’ il lavoro e’ fermo in alcuni settori”.

Lavorare da casa e “cercare di trovare un metodo per attivare la sospensione della licenza per sei-otto mesi e limitare cosi’ i costi fissi dovuti da un negozio”, ha aggiunto il presidente di Fiavet Lazio, Ernesto Mazzi, che, oltre ad affrontare il tema delle agenzie di viaggio, ha auspicato anche “che a inizio settembre la Regione Lazio possa convocare un grande appuntamento che unisca chi agenti di viaggio e i dirigenti scolastici e fornitori di servizi, a cominciare da Trenitalia, visto che i viaggi di istruzione quest’anno saranno prevalentemente in Italia”.

Per Andrea Giovannini di Aepi “il prolungamento della cassa integrazione e’ un nostro punto fermo, speriamo sia prolungata almeno fino a fine anno. Inoltre, sollecito l’intervento della Regione sul cosiddetto ‘Pronto cassa’ perche’ le aziende ne hanno bisogno quanto prima. Poi, sarebbe opportuno rivedere la tassa di soggiorno per il 2020 e il 2021, per essere piu’ concorrenziali con altre citta che logisticamente hanno mezzi migliori dei nostri. Infine, per quanto riguarda gli ingressi dei bus turistici, almeno per il 2021 dovremo dare un ticket forfettario e non scaglionato in base alle zone a, b e c, soprattutto cercando di praticare al vettore locale una tariffa migliore rispetto a quello che viene dall’estero”.

Anche le guide turistiche hanno chiesto supporto alla Regione Lazio: “sarebbe utile se pubblicizzasse, attraverso tutti gli strumenti a disposizione, l’importanza di prendere guide abilitate. Se la regione lo facesse tutelerebbe i propri professionisti”, ha detto Isabella Ruggiero di Acta. Claudia Sonego di Guide turistiche italiane ha chiesto invece all’ente di via Colombo “di farsi portavoce e promotore presso i comuni e le province della presenza di guide turistiche con postazioni ufficiali. Si tratta di una sperimentazione gia’ avviata in altre regioni che garantisce che la guida sia un professionista abilitato. Queste postazioni siano collocate senza occupazione di suolo pubblico, quindi a titolo gratuito almeno fino al 31 dicembre. Per noi sarebbe un aiuto”.