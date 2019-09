Ops, Corsetti: proposta Coia è indecorosa, liberalizza occupazioni

Roma – “Liberalizzare le occupazioni di suolo pubblico, questo l’obiettivo della proposta di delibera presentata questa mattina in commissione dal consigliere pentastellato Andrea Coia e su cui ho espresso la mia assoluta contrarieta’. Si tratta di una modifica del regolamento sull’occupazione di suolo pubblico che ha ricevuto il parere negativo di tutti gli uffici interessati e che viola gravemente il principio del decentramento amministrativo che oggi attribuisce la competenza sui Piani di Massima Occupabilita’ ai Municipi. A questi ultimi, infatti, verrebbe sottratta tale attribuzione con l’accentramento dello strumento rappresentato dai piani nelle mani della Giunta capitolina, un organo politico che peraltro non ha alcuna competenza ne’ tecnica ne’ amministrativa per la redazione e l’applicazione degli stessi. Altra scellerata proposta inserita nel documento presentato questa mattina e’ la possibilita’ di concedere l’occupazione suolo pubblico a laboratori e negozi tipo pizza a taglio, friggitorie, kebab per il posizionamento di panchine e piani di appoggio. Si tratta di attivita’ presenti a migliaia nel Centro Storico che vedrebbe una vera e propria invasione di tale tipo di arredi, a danno del decoro della citta’ storica e che tuttalpiu’ potrebbero essere consentiti nelle zone periferiche. La rovinosa proposta prevede, inoltre, la possibilita’ per il privato di intervenire economicamente con presunti progetti di riqualificazione che hanno l’unico obiettivo di ottenere l’autorizzazione per i dehors esterni dei ristoranti e che verrebbero sottoposti anche in questo caso all’approvazione della Giunta pentastellata”. “Con questa scelta l’Amministrazione affossa completamente la tutela dell’interesse pubblico per accaparrarsi la benevolenza di qualche categoria. Leggendo la proposta emerge insomma una visione della citta’ fondata su una incontrollata gestione del suolo pubblico che determinera’ non solo un ulteriore danno al decoro e alla sicurezza urbana ma anche alla qualita’ del servizio e al valore dell’offerta turistica. Inoltre non sfugge a nessuno che, essendo il Municipio I a guida Pd l’unico ad aver applicato i piani di massina occupabilita’, tale scelta puo’ essere letta solo come strumento di lotta politica che ha tutto il sapore di una coercizione nei confronti dell’organo municipale”. E’ quanto dichiara in una nota il consigliere capitolino del Partito Democratico, Orlando Corsetti.