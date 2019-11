Ordinanza Regione: discarica Colleferro attiva fino a 15 gennaio

Roma – “La ricezione della discarica di Colle Fagiolara, gestita dalla societa’ Lazio Ambiente spa presso il Comune di Colleferro, e’ prorogata al 15 gennaio 2020 – termine non ulteriormente prorogabile – in ragione dell’interruzione dell’operativita’ dello stesso impianto determinatasi nel mese di novembre 2019”. È una delle disposizioni previste dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nell’ordinanza emessa oggi per scongiurare l’emergenza rifiuti a Roma. Nello stesso documento, Zingaretti ordina ad Ama “di programmare la manutenzione dell’impianto Tmb di Rocca Cencia in data non antecedente il 31 marzo 2020 al fine di assicurare la piena operativita’ delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza e, di conseguenza, individuare soluzioni sostitutive della capacita’ di trattamento attualmente assorbita da tale impianto”.