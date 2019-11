Ordinanza Regione: durante feste impianti al massimo

Roma – Tutti gli impianti di trattamento, smaltimento e termovalorizzazione del Lazio nel periodo a cavallo delle festivita’ natalizie dovranno funzionare al massimo delle capacita’ autorizzate “al fine di superare le criticita’ che potrebbero verificarsi” durante il periodo di vacanza. È un altro passaggio dell’ordinanza del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, in questo caso indirizzata ad Ama, ad E.Giovi (proprietaria dei due Tmb di Malagrotta), ad Ecologia Viterbo Srl (proprietaria del Tmb e della discarica di Viterbo), Rida Ambiente (Tmb Aprilia), Saf (Tmb Colfelice), Porcarelli Gino&C. (gestore dei due tritovagliatori di Rocca Cencia), Ecosystem (Tm Pomezia), Csa (Tm di Castelforte) e Acea Ambiente per l’impianto di termovalorizzazione, Mad Srl (discariche Roccasecca e Civitavecchia) e Lazio Ambiente (discarica di Colleferro). A questi operatori l’ordinanza intima “di operare dal 15 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020 al massimo delle capacita’ di trattamento autorizzata su base giornaliera, garantendo i trattamenti anche nei festivi, secondo le richieste che Ama Spa formalizzera’”. Ordina anche “dal 15 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020 di privilegiare la predetta capacita’ di trattamento con i rifiuti aventi CER 200301 (rifiuti indifferenziati, ndr) e degli scarti derivanti dal loro trattamento; di procedere allo svuotamento delle fosse di ricezione dei rifiuti indifferenziati quando cio’ sia possibile, anche in deroga a specifiche prescrizioni indicate nelle autorizzazioni integrate ambientali; di ricorrere al deposito temporaneo (…) per necessita’ riconducibili all’allontanamento degli scarti in siti a propria disposizione dandone comunicazione all’autorita’ competente”.