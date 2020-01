Ordine Medici: netto miglioramento negli ultimi giorni

Roma – “Dall’estate scorsa piu’ di una volta abbiamo segnalato il problema dei rifiuti a Roma. E devo dire che, anche dopo aver incontrato l’amministratore delegato di Ama, Stefano Zaghis, e la sindaca, Virginia Raggi, in questi ultimi due giorni abbiamo notato un netto miglioramento della situazione: finalmente i cassonetti sono vuoti e puliti, il che ci fa sperare bene nonostante la chiusura della discarica di Colleferro e la riapertura, forse, di una nuova discarica che ancora non e’ stata autorizzata. Siamo ottimisti perche’ in qualche modo il problema si sta risolvendo, ma continueremo a vigliare sempre sulla salute del cittadino”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato oggi dall’agenzia Dire sulla situazione dei rifiuti nella Capitale, a margine del convegno ‘Nuovo regolamento regionale sulle autorizzazioni sanitarie. Cosa cambia per medici ed odontoiatri?’ promosso dall’Omceo Roma. L’incontro si e’ svolto nella sede delll’Ordine, nell’aula Roberto Lala.

“Sono in contatto costante con l’Ama- ha ricordato Magi- e ogni settimana l’azienda mi invia un report che contiene non solo un resoconto strada per strada di quello che accade con la raccolta, ma anche delle fotografie che evidenziano la situazione dei rifiuti nei punti maggiormente sensibili della citta’, cioe’ scuole, ospedali e parchi. Con Ama ci siamo dati appuntamento a breve, anche per capire quali sono le prospettive future, cioe’ su come l’amministrazione intende risolvere definitivamente la gestione dei rifiuti a Roma”.

I medici ospedalieri le segnalano situazioni critiche davanti alle strutture sanitarie? “Mentre prima mi arrivavano segnalazioni e fotografie- ha risposto il presidente dell’Omceo Roma- in questo periodo non sta piu’ accadendo, il che mi conforta. In ogni caso, anche personalmente, vado a fare giri di perlustrazione nei vari quartieri delle Capitale. E con i miei occhi sto vedendo un netto miglioramento un po’ ovunque”.