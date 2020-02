Ordine Medici Roma: psicosi non corrisponde a realtà

Roma – “Non c’e’ motivo di agitarsi. C’e’ attenzione sul Coronavirus, ma non si tratta di una emergenza”. A dirlo e’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, intervistato dall’agenzia Dire. “Oggi alla Regione Lazio c’e’ stata una riunione- ha raccontato Magi- per non trovarci impreparati qualora dovessimo gestire altri casi, ma la situazione al momento e’ abbastanza tranquilla. I casi in osservazione sono tutti negativi e non ci sono nuovi casi segnalati. I medici dei pronto soccorso o quelli di famiglia conoscono tutte le procedure da seguire nel momento in cui dovesse presentarsi da loro qualche caso sospetto”.

Secondo il presidente dei medici di Roma, si e’ scatenata “una psicosi, che non corrisponde pero’ a una situazione reale. Il Coronavirus- spiega Magi- e’ un virus influenzale un po’ piu’ aggressivo degli altri, la differenza e’ che per gli altri virus molte persone sono coperte grazie al vaccino, mentre al momento non ne esiste uno disponibile per il Coronavirus”. In ogni caso, dopo quello accaduto in Lombardia, “ci stiamo attrezzando se si dovesse verificare qualche caso- rassicura- anzi siamo pronti”. Entro 48 ore, fa sapere infine il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, verra’ attivato “il numero 800.118.118, al quale i cittadini potranno rivolgersi per avere informazioni senza intasare gli altri numeri”, conclude Magi.