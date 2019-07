Orfini: Salvini ha mandato blindati contro poveri

Roma – “Se si vogliono svuotare le occupazioni di emergenza abitativa lo si puo’ fare. Ed e’ giusto farlo, anche a Primavalle. Ma lo si deve fare risolvendo il problema e dando una casa a chi ne ha diritto. Cosa che non sta facendo il governo, non sta facendo il comune. E che non abbiamo fatto nemmeno noi in questi anni, con come l’articolo 5 della legge Lupi che vieta di concedere la residenza a chi vive in un palazzo occupato. Ho provato per anni ad abrogare quella norma e non ci sono riuscito, eppure avevamo la maggioranza. Non si puo’ considerare la poverta’ una colpa, e non la si puo’ affrontate con i blindati e gli agenti in assetto anti sommossa. Oggi c’e’ un ministro che urla di non voler dar tregua ai violenti. Ma il violento e’ lui, che cerca di creare tensione affrontando in questo modo una vicenda drammatica. Lo fa perche’ deve sviare l’attenzione dai suoi problemi. Lo fa cinicamente sulla pelle di uomini, donne e bambini in difficolta’. Ci sarebbe bisogno di servizi sociali e soluzioni alloggiative e invece si manda la polizia, si criminalizzano i poveri e si organizza un grande spot”. Cosi’ su Facebook Matteo Orfini, deputato Pd.