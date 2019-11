Orneli ad associazioni: scriviamo insieme agenda azioni

Roma – Lavoro in sinergia e fondi per sostenere le imprese. Sono le due linee guida che il nuovo assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Paolo Orneli, vuole seguire sul tema del Commercio, come ha spiegato nel corso di un incontro alla Camera di Commercio illustrando il nuovo testo unico regionale sul settore. “Il mio primo atto da assessore e’ stato scrivere a tutte le associazioni di categoria che rappresentano le imprese del Lazio, le Camere di Commercio e i sindacati proponendo un tavolo di lavoro perche’ vorrei scrivere con chi rappresenta le imprese l’agenda delle cose da fare nei prossimi mesi- ha spiegato- Tra le cose da fare c’e’ lavorare insieme sui regolamenti attuativi del testo unico del Commercio, una riforma straordinariamente importante non solo perche’ il Commercio e’ fondamentale nella struttura del tessuto produttivo della Regione ma anche perche’ rappresenta quel gruppo staffetta che anticipa il sentimento di fiducia nel futuro di una societa’. A luci spente le citta’ muoiono e quindi rivitalizzare il commercio significa dare una risposta in termini di sicurezza e qualita’ urbana del citta’”. L’altro impegno preso da Orneli e’ di carattere finanziario: “E’ attivo il bando Fare Lazio, con 39 milioni di fondi europei che concedono a tutte le imprese della nostra Regione finanziamenti agevolati a tasso zero fino a 50mila euro. Finora abbiamo finanziato piu’ di 1000 imprese della Regione, di cui quasi 200 negozi. Chiediamo un aiuto alle associazioni di categoria per raggiungere ancora di piu’ le imprese perche’ ci sono altre risorse per altri finanziamenti. Abbiamo da poco chiuso un bando sulla digitalizzazione che aveva una riserva sul commercio, ne ripubblicheremo un altro a dicembre con risorse importanti”.

Ma soprattutto “lo strumento piu’ importante per rendere competitivi i negozi di vicinato sia rispetto ai centri commerciali che rispetto all’espansione dell’e-commerce e’ il bando sulle reti di impresa del Commercio che la giunta Zingaretti vuole varare nei primi mesi del 2020- ha proseguito Orneli- Ci sono gia’ risorse significative in bilancio che secondo me vanno aumentate e il mio impegno insieme alle associazioni e’ migliorare le condizioni affinche’ si faccia un bando con risorse almeno pari al bando precedente, che valeva circa 15 milioni di euro, attraverso il quale abbiamo finanziato 161 reti di impresa del commercio nel Lazio. Il che ha significato mettere in rete, in consorzi strutturati, oltre 8mila aziende tra negozi, botteghe artigiane, strutture ricettive e attivita’ economiche su strada. Il bando sulle reti di impresa e’ una priorita’, ne ho gia’ parlato col presidente Zingaretti, e troveremo le risorse per fare un bando importante”.