Orneli: per adesso nessuna ordinanza su chiusura negozi a Pasqua

Roma – Per ora non sono previste ordinanze specifiche della Regione Lazio sulla chiusura delle attivita’ commerciali a Pasqua e Pasquetta. L’assessore della Regione Lazio alle Attivita’ produttive, Paolo Orneli, a margine di una seduta della commissione competente della Pisana ha spiegato che “ad oggi non abbiamo fatto alcuna ordinanza ulteriore perche’ e’ in vigore fino al 13 aprile quella gia’ prorogata per cui le attivita’ commerciali (nei giorni festivi) possono restare aperte tra le 8.30 e le 15. Mi risulta che il 99,9% delle catene ha deciso autonomamente la chiusura per Pasqua, e in alcuni casi a Pasquetta hanno deciso di fare un orario ulteriormente ridotto fino alle 13-13.30”. Alcuni sindaci del Lazio pero’, attraverso delle ordinanze, hanno gia’ stabilito la chiusura: “Oggi alle 17.30 ci sara’ un incontro con l’Anci perche’ alcuni comuni della nostra regione hanno fatto delle loro ordinanze piu’ restrittive per determinare la chiusura a Pasquetta. Eventuali decisioni saranno prese in serata ma al momento non e’ prevista alcuna ordinanza della Regione Lazio”.