Orneli: bene ok Roma-Latina a Consorzio Industriale Unico Lazio

Roma – “Il via libera dato oggi dall’Assemblea Straordinaria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina alla fusione nel Consorzio Industriale Unico del Lazio è un’ottima notizia per l’economia del nostro territorio”, ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli.

“Il Consorzio Unico, infatti- ha aggiunto- sarà uno strumento molto efficace per creare un ambiente favorevole per lo sviluppo delle imprese e sarà in grado di contribuire ad attrarre investimenti, agevolare la diffusione di innovazione, digitalizzazione e promuovere la crescita sostenibile.”

“All’Assemblea dei soci del Consorzio Roma Latina vanno i miei ringraziamenti; resta lo stupore per l’astensione di Roma Capitale e della Città Metropolitana al momento del voto; una scelta incomprensibile di cui non si capiscono le ragioni, anche perché nei mesi scorsi era stato costruito un ampio percorso di confronto con tutti gli enti interessati per illustrare l’importanza e i vantaggi della nascita del nuovo ente unico.”