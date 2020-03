Orneli: grande rete sostegno con ‘spesa facile’

Roma – “Nel Lazio la solidarieta’ al tempo del Coronavirus scende in campo a sostegno dei piu’ deboli e di quelli che hanno piu’ bisogno. Con il progetto ‘Spesa Facile’ le istituzioni, il volontariato e la rete degli esercizi commerciali grandi e piccoli del territorio hanno dimostrato di sapere e volere essere vicini alle necessita’ di tutti coloro che, non potendo andare a fare la spesa perche’ piu’ a rischio o impossibilitati, sono in difficolta’.”

“Voglio ringraziare davvero le organizzazioni del Terzo Settore, le associazioni rappresentative degli esercizi di vicinato e della grande distribuzione e gli enti locali per essersi messi senza esitazioni a disposizione per realizzare questa grande rete di sostegno. Un altro tassello del nostro lavoro perche’ nessuno, davvero, sia lasciato indietro”. Cosi’ in un comunicato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli.