Orneli: ‘Pronto Cassa’, cambia modalità accesso

Roma – Cambia il ‘Pronto Cassa’, il provvedimento della Regione Lazio di sostegno alle imprese in questo tempo di Coronavirus. La Giunta lo ha ulteriormente semplificato, come ha spiegato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico e Attivita’ produttive, Paolo Orneli, alla commissione competente che ha approvato le modifiche. “La modifica fondamentale e’ che abbiamo totalmente eliminato la valutazione di merito di credito che prima era prevista, seppur molto blanda. Questa eliminazione si porta dietro anche l’eliminazione per il richiedente della presentazione del progetto di bilancio 2019, che e’ l’unica cosa che avrebbe giustificato una qualche forma di costo per il consulente o il commercialista. Ci siamo quindi allineati a quello che prevede la garanzia del 100% del decreto dello Stato in via di pubblicazione. Insomma, abbiamo ulteriormente semplificato una misura gia’ semplice e domani saremo la prima regione italiana ad uscire con un bando che avra’ al suo interno le cose di un decreto che verra’ pubblicato domani”.