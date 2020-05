Roma – “Il via libera del Consiglio Regionale alla possibilita’ di fare vendite promozionali anche nei trenta giorni che precedono l’inizio dei saldi estivi, che inizieranno il 1° agosto, e’ una notizia di grande importanza per il settore commercio della nostra Regione. Si tratta di una decisione che permettera’ di far ripartire gli acquisti in questo momento di grande difficolta’ per gli esercenti e che li aiutera’ a smaltire le scorte di magazzino che hanno accumulato in questi mesi di stop forzato dell’attivita’. Voglio ringraziare le forze politiche del Consiglio Regionale che si sono mosse tutte insieme e hanno approvato all’unanimita’, sia in Commissione sia in Aula, questo provvedimento fondamentale per favorire la ripresa delle attivita’ commerciali del nostro territorio”. Cosi’ in un comunicato l’assessore della Regione Lazio allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli.