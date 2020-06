Ospedale Gemelli, giovedì presentazione centro chirurgico Pca

Roma – Un Centro Chirurgico e un percorso clinico assistenziale (Pca) dedicato alla Persona con Neoplasia al Pancreas, sara’ presentato, giovedi’ 18 giugno, alle ore 14.30 nell’Aula Brasca della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma. I tumori del pancreas sono delle neoplasie che possono presentarsi in diverse forme, benigne, variabile e maligne come l’adenocarcinoma. E’ necessaria subito una diagnosi corretta e un piano terapeutico personalizzato che va dalla terapia medica a quella chirurgica. Tutte queste forme richiedono un approccio multidisciplinare che vede coinvolte tante figure professionali dedicate a queste patologie.

Al Gemelli un team di oncologi medici e radioterapisti insieme ai diabetologici, endocrinonologi, medici nucleari, anatomo patologi, nutrizionisti, psicologi, terapisti del dolore etc gia’ lavorano in team attraverso il Ptda dedicato e si riuniscono settimanalmente nel Tumor Board del Pancreas afferente al Gemelli Comprhensive Cancer Center per discutere singolarmente ogni paziente e condividere la proposta terapeutica personalizzata.

“Da qui la decisione della Fondazione Policlinico Gemelli di strutturare un Centro Chirurgico del Pancreas, intorno ad expertise gia’ presenti- anticipano Antonio Giulio de Belvis, direttore Uoc Percorsi e Valutazione Outcome Clinici del Policlinico Universitario Gemelli, e il direttore del Centro Chirugico dedicato alla Persona con Tumore Maligno al Pancreas, Sergio Alfieri, ordinario di Chirurgia Generale all’Universita’ Cattolica- al fine di ottimizzare la risposta ai malati che necessitano di un intervento chirurgico che deve – per questa patologia – essere necessariamente effettuato in centri ad alto volume”.

Alla presentazione del Centro, interverranno per i saluti istituzionali, Giovanni Raimondi, presidente Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Marco Elefanti, direttore generale Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Rocco Bellantone, direttore Governo Clinico Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. La gestione multidisciplinare della persona con neoplasia al pancreas sara’ illustrata da Antonio Giulio de Belvis, direttore Uoc Percorsi e Valutazione Outcome Clinici Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Sergio Alfieri, direttore del Centro Chirurgico Pancreasa della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, insieme a Guido Costamagna, direttore Uoc Endoscopia Digestiva Chirurgica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Giampaolo Tortora, direttore Uoc Oncologia Medica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e gli altri protagonisti del Team Multidisciplinare di Percorso: Antonio Gasbarrini, direttore Uoc Medicina Interna e Gastroenterologia Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Riccardo Manfredi, direttore Uoc Radiologia Diagnostica e Interventistica Generale Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, e Vincenzo Valentini, direttore Uoc Radioterapia Oncologica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Concludera’ i lavori Andrea Cambieri, direttore sanitario della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.