Ospedale Gemelli, ‘Givingtuesday’: fondo carità per Giornata Dono

Roma – In quattro anni dalla sua istituzione, avvenuta a novembre 2015, sono centinaia gli interventi effettuati dal Fondo Carita’ del Policlinico Gemelli destinati ad aiutare pazienti ricoverati nei reparti dell’ospedale in una fase difficile della loro vita. La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, spiega una nota, ha istituito il ‘Fondo Carita” per rispondere in modo diretto e rapido alle tante necessita’ e bisogni che emergono nella vita dell’ospedale, attraverso l’ascolto e la conoscenza di situazioni di emergenza sociale ed economica, che riguardano singoli pazienti o le loro famiglie.

Sono interventi piccoli e grandi, sollecitati anzitutto dalla attenzione che il personale rivolge alle condizioni generali del paziente; il Fondo, per fare qualche esempio concreto, sostiene spese per farmaci non prescrivibili, ma anche spese per l’istruzione o costi di trasferimento e alloggio dei parenti, sopperisce a urgenze e cerca di risolvere le piccole necessita’ quotidiane che possono sembrare insormontabili. Il Fondo Carita’ e’ promosso e sostenuto finanziariamente dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, ma e’ proposto alla generosita’ di tutti.

Si aggiungono infatti risorse interne derivanti dalle prestazioni effettuate in regime di solvenza, nonche’ dai medici nell’esercizio della propria attivita’ libero professionale. Fondamentale e’ anche l’aiuto che arriva dai cittadini privati attraverso donazioni che contribuiscono a tenere in vita un programma di aiuti che risulta essenziale per tanti pazienti in difficolta’.

“Offrire al malato cura, dedizione e amore e’ la vocazione prioritaria del Policlinico Gemelli- spiega il presidente della Fondazione, Giovanni Raimondi- Il Fondo Carita’ e’ una delle modalita’ attraverso cui ci facciamo carico dei bisogni di coloro che vivono in situazioni di disagio sociale e di fragilita’ esistenziale. Tutto cio’ e’ possibile solo con il generoso aiuto e l’impegno di tutti, anche dei privati, che insieme desiderano aiutare chi soffre e chi ha bisogno; e cosi’ facendo tiene desta in tutti noi l’attenzione all’altro”, conclude Raimondi.

Gli interventi del Fondo Carita’ sono agili e rapidi. La Commissione interna del Fondo Carita’, a seguito della segnalazione del bisogno di cui viene a conoscenza il personale del Gemelli nel corso della prestazione dei servizi sanitari, decide mensilmente in ordine agli interventi proposti, disponendo le relative erogazioni in non piu’ di due giorni.

“I casi di reale necessita’- spiega Suor Chiara Dal Ri’, superiora della comunita’ delle Suore di Maria Bambina- vengono segnalati direttamente dai reparti. Poi insieme ad altri colleghi valutiamo l’opportunita’, per quanto sostenibile, di andare incontro alle spese economiche di queste persone particolarmente indigenti. Di queste necessita’ si occupa innanzitutto la Fondazione, ma non basta, e’ necessario il contributo anche dei privati. Per aiutare questi fratelli bisognosi- conclude Suor Chiara- e’ necessaria la collaborazione di tutti”.

Perche’ e’ importante donare al Fondo Carita’? “Il Fondo Carita’- sottolinea Francesca Giansante, assistente sociale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs- e’ diventata una risorsa fondamentale per aiutare i pazienti che hanno bisogno di sostegno. Ricordo ad esempio- racconta la Giansante- il caso di un giovane ragazzo curdo che durante il viaggio della speranza per arrivare in Italia e’ caduto da un camion e questo incidente gli ha procurato l’amputazione di una gamba. Il Fondo Carita’ in tempi rapidissimi gli ha donato una protesi grazie alla quale il ragazzo ha potuto cominciare un percorso di riabilitazione e di reinserimento lavorativo per cercare di costruirsi un futuro. O il caso di una giovane mamma in un contesto di grave fragilita’ economica- continua la Giansante- a cui e’ nata una figlia gravemente prematura, per la quale il Fondo Carita’ sostiene le spese quotidiane di soggiorno affinche’ possa stare vicino alla sua bambina”. COME DONARE – Donare e’ facile, sul sito http://donaora.policlinicogemelli.it oppure su conto corrente bancario causale ‘Fondo Carita” intestato a Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs – Banco BPM – Iban: IT36 F 05034 01633 00000 0005587.