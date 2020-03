Ospedale San Giovanni, precisazione su decesso anziana

Roma – “Con riferimento alla paziente deceduta ieri presso la cardiologia dell’Ospedale San Giovanni Addolorata, risultata positiva alla ricerca per il Covid 19, si ribadisce- come gia’ comunicato ieri- che l’Azienda ha individuato tutti gli operatori che hanno prestato assistenza diretta e/o indiretta (come ad esempio il personale che si occupa del trasporto dei pazienti all’interno dell’Ospedale) alla paziente ed identificato quelli che sono definibili come contatti stretti- secondo le modalita’ indicate dal Ministero- per i quali e’ stato disposto, d’intesa con il Servizio d’Igiene Pubblica della Asl Roma 1, l’isolamento domiciliare. Nella giornata di domani saranno sottoposti a tampone naso-faringeo ed a sorveglianza clinica attiva per tutto il tempo necessario”. Cosi’ in un comunicato la Direzione dell’A.O. San Giovanni Addolorata di Roma.