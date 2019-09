Ostia: 26 settembre si raccontano storia e vicende del Mare di Roma

Roma – Il Chiostro del Municipio X ospita giovedì 26 settembre (alle ore 18) “Ostia chi è e chi siamo” una iniziativa promossa dall’Amministrazione lidense con l’intento di ripercorrere, seppur brevemente ed attraverso testimonianze culturali, la storia del Mare di Roma.

“Una passeggiata culturale in prosa, musica e poesia” curata da Nicola Zitelli e Alessandro Palmieri, con la partecipazione di Maurizio Marcelli. Tre professionisti, tre autori di opere in vernacolo ai quali è affidato il compito di raccontare in versi la nascita e le vicende di un territorio ricco di storia e di ricchezze ambientali. Il tutto con l’ironia della lingua romanesca.L’iniziativa vedrà l’alternarsi dell’accompagnamento musicale del Maestro Sergio Marinelli.

Giovedì 26 settembre

Ore 18

Chiostro Palazzo del Governatorato

Piazza della Stazione Vecchia, 26 – Ostia