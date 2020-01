Ostia, domenica gara podistica: deviati bus e chiuse strade

Roma – Domenica a Ostia, dalle 8, per una gara podistica, saranno chiuse al traffico via delle Quinqueremi e la complanare di via Cristoforo Colombo tra via del Circuito e piazzale Colombo. Deviate le linee di bus. Scatteranno lunedi’ mattina i lavori per la piantumazione degli alberi in via Tommaso Salvini. Fino al 26 gennaio la strada sara’ chiusa al traffico, dalle 7 alle 18, da via Luigi Bellotti Bon a piazzale delle Muse. Deviate le linee di bus. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la Mobilita’ di Roma.