Ostia, Lega: Raggi scappa da aula ma lancia sfida su Twitter

Roma – “La posizione politica della Lega e’ quella dell’astensione e le occupazioni d’Aula in questo momento non ci interessano dal momento c’e’ un attacco diretto contro Salvini. La scelta resta quella di una opposizione costruttiva al Pua che la sindaca Raggi nemmeno ha voluto leggere”. Cosi’ la capogruppo Monica Picca e il consigliere Luca Mantuano del X Municipio.

“Tutti i nostri emendamenti sono stati respinti tout court e le proposte avanzate mai valutate. La sindaca fa campagna elettorale ma non nell’interesse dei cittadini, lei rilancia solo contro Salvini: ti sfido a far approvare il Pua dai tuoi consiglieri tuona spavalda su Twitter. Ed ecco allora cos’e’ il Pua per la Raggi, una sfida contro il leader della Lega colpevole di essere un politico nazionale che si occupa di territorio e dei problemi dei cittadini.”

“Ad avercene di leader cosi’; invece alla Raggi nel suo Movimento tocca fare tutto da sola e viene a fare passerella e propaganda ma questo perche’ non ci sono risposte concrete da dare ai cittadini. Salvo poi scappare a gambe levate dal consiglio incalzata dalle nostre domande sul Pua, perche’ quando la parola cede il passo alla prepotenza di alzare la posta contro Matteo Salvini e la Lega dopo l’attacco gli rimane solo la fuga”.