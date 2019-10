Ostia. Mallara (FdI): “Ancora risse e furti sul litorale romano”

Politica Roma – “Sembra non smettere l’allarme sicurezza nel territorio del X Municipio di Roma Capitale, con l’ennesima rissa avvenuta questa volta a Piazza Emanuele Cutinelli Rendina nel cuore di Ostia Ponente” così in una nota Pietro Malara, Capogruppo e Coordinatore di Fratelli d’Italia X Municipio..

Ci ritroviamo a constatare come questo episodio sia nel concreto l’ennesima rissa tra alcolizzati, che dopo aver consumato litri di alcol tra birre e vino hanno deciso di accendere una violentissima scazzottata in stato di forte alterazione.

Una situazione che evidenzia lo stato di degrado presente nel nostro territorio, dove mattina e sera molti alcolizzati infastidiscono nei modi più disparati la cittadinanza: una condizione purtroppo accentuata dai tantissimi mini market etnici sul nostro territorio, che in moltissimi casi mostrano di non rispettare le ordinanze di divieto sulla vendita dell’alcol a partire dalle ore 22 di ogni sera.

Ma soprattutto un allarme sicurezza per tutto il territorio, che su quest’onda mostra un’impennata di pari passo anche sul fronte delle rapine: in quest’ultimo caso non solo le ultime cronache legate all’attualità di Via Claudio, ma anche il recentissimo furto da centinaia di migliaia di euro al Cicli Petta di Via delle Azzorre.

Sulla tematica della vendita in strada di alcol oltre le ore 22 chiamerò nei prossimi giorni una Commissione Trasparenza e Garanzia nel X Municipio, così da valutare il rispetto da parte di determinati mini market delle ordinanze comunali vigenti” conclude la nota.