Ostia, parte raccolta fondi per senzatetto

Roma – Durante l’emergenza coronavirus a Ostia si raccolgono fondi per i senza fissa dimora. A lanciare la raccolta chiamata ‘Sempre dalla parte dei Nessuno’ e’ l’Associazione Prodeitalia insieme al Centro Tutele per famiglie e imprese sovraindebitate e alle associazioni ‘Chi rom e… chi no’. Un’iniziativa nata a Napoli e ora replicata a Roma per sostenere la Comunita’ di Sant’Egidio impegnata nel difficile aiuto a chi, soprattutto in questi giorni, non avendo una casa dove stare, e’ particolarmente esposto ai rischi.

Per i senzatetto oltre alla paura del contagio da Covid-19 c’e’ anche un problema di sostentamento. Con i negozi chiusi, meno persone in giro e la paura del virus, chi non ha una casa fa ancora piu’ difficolta’ a trovare aiuti, per mangiare e per l’igiene personale. “Abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi da destinare direttamente alla Comunita’ di Sant’Egidio che nel territorio del X Municipio gia’ si muove con famiglie in difficolta’ e clochard e sa dove andare- affermano il presidente dell’Associazione Prodeitalia, Giorgio Bergo e l’avvocato Francesca Scoppetta- Con i soldi che raccoglieremo verranno aiutati i senzatetto per i quali purtroppo non e’ stata prevista alcuna forma di aiuto con il decreto Cura Italia.

I volontari di Sant’Egidio proveranno anche a reperire le mascherine e i presidi sanitari indispensabili per chi gia’ vive in condizioni igienico sanitarie precarie”. “Temiamo che la decisione seppur condivisibile di chiudere le pinete di Ostia – concludono i promotori dell’iniziativa – possa essere un ulteriore problema per i senzatetto. Molti di loro vivono proprio a Castel Fusano e nell’Acqua Rossa. Prima qualcuno poteva raggiungerli per portargli da mangiare, adesso e’ impossibile. Dobbiamo per questo darci da fare e mettere la Comunita’ di Sant’Egidio nelle condizioni di avere tutto quello di cui c’e’ bisogno per aiutarli”. Si puo’ aderire all’iniziativa, anche donando pochi euro, direttamente al conto corrente della Comunita’ di Sant’Egidio – ACAP – BCC – Ostia – IBAN IT47D0832703249000000002041.