Ostia, Pd: i due balordi fuori controllo vanno consegnati a giustizia

Roma – “Due balordi fuori controllo. È quanto emerso in queste ore a Ostia, dove un ragazzo e’ stato ferito da un colpo di pistola in seguito a una discussione stradale. Un episodio imperdonabile, che speriamo possa essere adeguatamente punito. Esprimiamo massima vicinanza a questo giovane e confidiamo che chi ha sparato venga presto assicurato alla giustizia”. Lo dichiara in una nota il gruppo capitolino del Pd.