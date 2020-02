Ostia, si riparte dagli studenti: al via workhop ‘De te fabula narratur’

Roma – Le parole sono spesso pietre, ma con le pietre si puo’ costruire. Ostia, la frazione litoranea del comune di Roma Capitale, riparte dai suoi ragazzi e dalla sua storia grazie al workshop ‘De te fabula narratur’, sulla narrazione del territorio. Un’iniziativa che arriva questo pomeriggio nella sede centrale del liceo ‘Anco Marzio’ in Via Capo Palinuro, dalle 15 alle 18. A promuoverla il giornalista Paolo Piras, che ha gia’ lavorato negli ultimi due anni coi ragazzi delle scuole di Ostia, lo scrittore e presidente dell’associazione Antimafie daSud, Danilo Chirico, e Andrea Falegnami, ingegnere, ricercatore universitario, grafico, scrittore, inventore e, non da ultimo, cittadino di Ostia. Il workshop rientra nel progetto ‘Ostia Up!’, cofinanziato dal Mibact (Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo) ed e’ patrocinato dal Municipio X di Roma. Il liceo ‘Anco Marzio’ sara’ protagonista insieme ad altre cinque scuole del territorio, nel dialogo con i cittadini, le associazioni e i partner, tutti uniti in un Patto territoriale per il rilancio di Ostia.

Paolo Piras, giornalista del Tg3, ha organizzato il workshop per spiegare come funzionano i meccanismi virtuosi e perversi che governano la scelta di una notizia, e come usarli a proprio favore. Danilo Chirico e’ invece impegnato a Roma per costruire una rete sociale e civile solida in quartieri dimenticati e marchiati dal luogo comune. Un percorso parallelo che accende luci nel territorio: cinema, biblioteche popolari, incontri, manifestazioni, spazi sociali. Andrea Falegnami ha raccontato Ostia, dove vive da sempre, in un suo romanzo, e parlera’ ai ragazzi di resilienza, di come il suo territorio possa e debba essere capace di resistere agli urti, alle torsioni, agli attacchi e anche alle facili autocommiserazioni. Il workshop e’ a cura dei laboratori di ‘Ostia Up!’, ‘Il Calderone/Grafica’ e Claim e ‘Cittadinanza Attiva Digitale’.