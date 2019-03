Pacetti: a opposizioni dico che non molliamo, 5S si batterà per finire lavoro iniziato

Roma – “La maggioranza c’e’ ed e’ compatta, dico subito alle opposizioni che noi non molliamo. Abbiamo ancora tanto da fare per Roma e ci batteremo per completare il lavoro che abbiamo iniziato”. Lo ha detto il capogruppo del M5S, Giuliano Pacetti, intervenendo in Assemblea capitolina in replica all’intervento della sindaca Virginia Raggi sulla situazione politico-istituzionale del Campidoglio dopo l’arresto per corruzione di Marcello De Vito.