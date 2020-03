Pacetti al Pd: collaborate anzichè copiare

Roma – “Cari amici del Pd e affini, oggi avete richiesto la sanificazione delle strade ripetendo a pappagallo una dichiarazione della sindaca appena uscita sulle agenzie. Che non avete idee vostre e’ evidente da tempo, ma questo non vi autorizza a fare vostre le nostre azioni. Se volete collaborare siete i benvenuti, provate a produrre almeno un pensiero inedito e soprattutto utile”. Lo dichiara il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti.