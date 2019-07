Pacetti: in aula subito dopo bilancio, M5S è unito su mozione sgomberi

Roma – “Il gruppo del M5S e’ unito e compatto e sposa in pieno il contenuto della mozione” sugli sgomberi, “mi fa sorridere come un giorno io venga dipinto come consigliere che lavora a braccetto con il Pd e il giorno successivo come alleato di Fratelli d’Italia e della Lega”. Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti. “La verita’ e’ che la mozione ex art. 58 – con cui il M5S chiede un Tavolo interistituzionale per gestire al meglio gli sgomberi delle occupazioni abusive nella Capitale – non e’ stata trattata martedi’ e giovedi’ perche’ non c’e’ stato il consenso di Fratelli d’Italia e della Lega. Le ex art. 58 sono mozioni presentate direttamente in Aula che necessitano per la loro trattazione dell’assenso da parte di tutte le forze politiche. La tratteremo nella prima seduta d’Aula dopo la sessione di bilancio”, conclude Pacetti.