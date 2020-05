Pacetti: delibera Osp ottimo strumento per ripartenza

Roma – “Piu’ spazio all’aperto per i tavolini di bar e ristoranti a partire da lunedi’ prossimo, fino al 35% in piu’. I titolari potranno cosi’ distanziare i tavoli e garantire la sicurezza dei clienti e dei loro dipendenti. Per avere piu’ spazio immediatamente, bastera’ presentare una comunicazione online, con allegata planimetria, mentre le concessioni e i controlli saranno successivi”. Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti.

“La maggiore occupazione di suolo pubblico viene concessa in via temporanea anche ex novo e con un provvedimento che arrivera’ presto in Assemblea capitolina ne stabiliremo la durata che sara’ di almeno dodici mesi dal ricevimento della domanda, ma stiamo lavorando per arrivare a 18 mesi- prosegue Pacetti- Roma non puo’ essere paragonata alle altre citta’ per conformazione, numero di locali e di monumenti. Per la Capitale questo e’ uno strumento straordinario per far ripartire le attivita’ commerciali. Abbiamo il dovere di tutelare il lavoro, di mettere tutti nella condizione di ripartire”.