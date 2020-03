Pacetti: per dipendenti Ama e Atac massima prudenza

Roma – La salute e la tutela dei dipendenti delle partecipate capitoline Ama e Atac, cosi’ come quella di tutti i dipendenti di Roma Capitale, sono “al centro delle misure che l’amministrazione Raggi sta affrontando in questi giorni di emergenza Coronavirus”. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, Giuliano Pacetti che ha spiegato le iniziative intraprese a tutela di chi, ogni giorno, garantisce il servizio pubblico ai cittadini di Roma.

“Nonostante anche in questo periodo difficile si cerchi di gettare discredito su chi governa la nostra citta’- ha dichiarato Pacetti- la sindaca e il management delle societa’ partecipate di Roma Capitale sono impegnati al massimo per garantire i servizi fondamentali e la salute degli operatori. Ama, per esempio, ha gia’ effettuato la sanificazione e disinfezione di tutti i mezzi pesanti e leggeri usati per il servizio, e sta procedendo anche in tutti i centri e i locali dell’azienda. Anche Atac- ha concluso il consigliere- ha fatto lo stesso per mezzi e stazioni, che sono stati sanificati e igienizzati quotidianamente”.