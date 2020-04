Pacetti: Galleria Giovanni XXIII aperta, oggi opposizioni zitte

Roma – “Trentacinque giorni di lavori no stop per restituire la Galleria Giovanni XXIII alla citta’ completamente ristrutturata e sicura. Sono terminati infatti in tempi record anche gli interventi alla ‘canna sud’ in direzione Stadio Olimpico/Salaria. Lavori che erano previsti per luglio e che abbiamo deciso di anticipare perche’, come potete immaginare, il cantiere nell’ultimo mese ha avuto un impatto sulla viabilita’ pressoche’ minimo”. Cosi’, su Facebook, il capogruppo del M5s in Assemblea Capitolina, Giuliano Pacetti.

“La Galleria da oggi e’ aperta e si presenta cosi’: asfalto nuovo, nuova segnaletica, vernice antigraffiti e antismog sui pannelli fotoriflettenti, caditoie e tombini perfettamente bonificati- aggiunge- Sono passati nel frattempo 15 anni dalla sua inaugurazione. Nonostante i numerosi incidenti nessuno prima di noi aveva provveduto a fare una manutenzione straordinaria di questo tipo. Le critiche delle opposizioni quando sono iniziati i lavori della prima canna non sono ovviamente mancate. Oggi almeno hanno la decenza di stare in silenzio. Abbiamo messo in sicurezza un’infrastruttura strategica della citta’ per tutti i romani. Anche per chi e’ bravo solo a parlare”.