Pacetti: grazie a SeaPass si va al mare in sicurezza

Roma – “Come capire qual e’ la distanza da mantenere in spiaggia? A Roma e’ facile. In queste immagini potete vedere l’installazione delle paline che indicano qual e’ lo spazio disponibile. Ogni palina indica un’area di 25 metri quadri in cui possono stare al massimo sei persone. Abbiamo messo a disposizione dei cittadini anche una ‘web app’, Seapass – Il mare di Roma, che consente di monitorare in tempo reale la disponibilita’ dei posti”. Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti.

“Si potra’ anche passeggiare o andare in bici in tutta tranquillita’ grazie alla pedonalizzazione di un tratto del lungomare- prosegue Pacetti- Andremo al mare in sicurezza nonostante i soliti detrattori che sono rimasti alla ruota quadrata e che vorrebbero giudicarci. Non sono stati capaci e oggi che stiamo proiettando la citta’ nel futuro si sentono a disagio. Eppure l’applicazione realizzata e’ di facile utilizzo eravamo convinti che sarebbero riusciti a usarla persino loro. Siamo stati troppo ottimisti”.