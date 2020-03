Pacetti: in Campidoglio lavoro imponente, avanti senza sosta

Roma – “Dobbiamo essere soddisfatti che in tempi cosi ristretti siamo riusciti a mettere in piedi un sistema che continua a garantire lo svolgimento dei lavori dell’Aula. Lavori che non possono essere assolutamente interrotti, perche’ in un’emergenza come quella che stiamo vivendo, devono essere approvati tutti gli atti urgenti nell’interesse della citta’ e dei cittadini”. Lo ha detto il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti, intervenendo durante la seduta dell’Assemblea capitolina in videoconferenza sull’emergenza coronavirus.

“La nostra amministrazione ha messo in atto un lavoro imponente. Basta affacciarsi alla finestra di casa per imbattersi nelle operazioni di sanificazione straordinaria. La sindaca Raggi ci appena confermato che l’azione dell’Amministrazione va avanti senza sosta”, ha aggiunto Pacetti, che non risparmia una stoccata al Partito democratico: “Devo dire, senza per questo voler fare alcuna polemica, che sono rimasto sorpreso nell’apprendere che il Pd capitolino si sia prodigato nel mandare i ringraziamenti via email a parecchi dipendenti. Non a tutti, ma a una parte di dipendenti, a quelli forse ritenuti piu’ meritevoli di altri. Sono rimasto sorpreso da questo atto unilaterale”.

Come capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha proseguito, “riconosco pero’ a tutti i gruppi, anche a quello del Partito democratico, di essersi fatti carico del momento straordinario che stiamo vivendo. Anche a loro va il ringraziamento del gruppo del M5S”. Questa pandemia, ha concluso Pacetti, “ci ha colto impreparati, ma stiamo reagendo bene ed e’ per questo che un particolare ringraziamento deve andare a tutto il personale sanitario, a chi ha garantito i servizi, e alle istituzioni locali che sono in prima fila a sostegno delle proprie comunita’. Un ringraziamento va anche al nostro Governo e ai Paesi che ci hanno concretamente espresso la loro solidarieta’”.