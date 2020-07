Pacetti: loro hanno creato campi, Salvini scriva a se stesso

Roma – “Dopo essere stato cacciato da Mondragone, oggi ha ritrovato la sua ossessione per Virginia Raggi ed e’ andato a visitare un campo rom qui a Roma. Salvini in un campo Rom. E’ gia’ un ossimoro. Ha dimenticato inoltre che i campi rom sono stati finanziati dal centrodestra. La sua destra, quella di Alemanno e Maroni. In pratica Salvini oggi e’ andato a monitorare il suo stesso fallimento. Vuole scrivere alla Raggi? Mi dispiace, ma il mittente e il destinatario della sua missiva corrispondono. Da Matteo Salvini a Matteo Salvini: ‘Caro Matteo, com’e’ possibile che abbiamo finanziato e fatto costruire i campi rom nella Capitale spendendo 30 milioni di euro? Siamo stati noi a fare questo? Ma e’ vergognoso!’. Come direbbe Marzullo, fatti una domanda e datti una risposta. Del resto, andare in tv ti piace tanto”. Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti.