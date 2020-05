Pacetti: minacce Casapound a Raggi? Quarantena non è bastata

Roma – “Mentre la sindaca Virginia Raggi era a Ostia a incontrare i commercianti e a verificare di persona l’applicazione delle misure di sicurezza in un mercato, e’ stata osteggiata dai militanti di Casapound. Sono arrivati a dirle ‘Questo e’ il tuo ultimo giro’. Credo che per l’ennesima volta lo spessore dei loro attacchi e l’uso di minacce di questo tipo (molto gravi) li qualifichi. Non c’e’ bisogno di aggiungere altro. Dietro la loro violenza non c’e’ nessun obiettivo, non hanno nessun vero fine da raggiungere, se non quello appunto di poter esternare questa aggressivita’. Non e’ bastata la quarantena a farvi riflettere e a migliorarvi. Non credo ci sia speranza”. Lo scrive in un post su Facebook il consigliere capitolino del M5S, Giuliano Pacetti.