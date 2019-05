Pacetti: minacce non ci fermeranno, sempre a testa alta

Roma – “La scorta della sindaca Virginia Raggi e’ stata rafforzata per motivi di sicurezza. Ogni luogo in cui si reca deve essere prima controllato e bonificato e deve muoversi in un’auto blindata. Sia ben chiaro: non ci fermano le minacce di chi vuole farci saltare in aria! Non ci fate paura. Andiamo avanti a testa alta senza mai abbassare lo sguardo. Forza Virginia!”. Cosi’, su facebook, il consigliere del M5s del Comune di Roma, Giuliano Pacetti.