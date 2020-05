Pacetti: Municipio IV, Mercato Sociale aiuta persone in difficoltà

Roma – “Un mercato in cui non si paga nulla. Dopo Ostia apre a Roma nel Municipio IV il secondo Mercato Sociale della Capitale. Un luogo in cui le persone in difficolta’ possono scegliere a loro piacimento tra i prodotti disponibili. I servizi sociali individuano le persone che ne hanno diritto e consegnano loro, anche con la collaborazione delle parrocchie, una scheda a punti che poi viene ricaricata automaticamente ogni mese”. Cosi’ il capogruppo del M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti, su Facebook. “Chi ha situazioni di difficolta’ particolari come la perdita del lavoro o la nascita di un figlio potra’ richiedere un aumento dei punti mensili a disposizione- ha aggiunto- Gli utenti del Mercato, inoltre, potranno volontariamente scegliere di lavorarvi, un percorso parallello che consentira’ loro di conseguire l’attestato HACCP, a certificazione di conoscenze e competenze in materia di sicurezza ed igiene alimentare”.