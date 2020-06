Pacetti: no a sedute Aula in presenza grazie a Salvini e Meloni

Roma – “Meloni e Salvini strepitano contro il Governo Conte, colpevole di aver protetto la salute dei cittadini italiani. La strana coppia mette in atto una ‘marcetta su Roma’ e non riesce a governare neanche il comportamento di partecipanti accecati da un odio che valica i confini del buonsenso. Cio’ che e’ successo e’ gravissimo. Sono degli irresponsabili. Oltre a Giorgia Meloni agli assembramenti incontrollati hanno partecipato altri consiglieri comunali e municipali della destra romana. Sono gli stessi che sono passati dall’appello dello stare a casa all’abbracciamoci contro il Governo Conte. Non hanno rispettato la legge e ora hanno maggiori possibilita’ di essere contagiati e quindi pericolosi per i loro familiari e per i cittadini tutti”. Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti.

“Inviero’ immediatamente una lettera al presidente dell’Assemblea capitolina per chiedere di continuare le sedute dell’Aula in videoconferenza a causa di questa manifestazione scellerata- annuncia Pacetti- Dopo questa eccessiva vicinanza fisica, con selfie e mascherine rigorosamente abbassate, la destra deve mettersi in quarantena. Sono possibili portatori di virus e non possiamo mettere a rischio la nostra salute e quella delle nostre famiglie per degli irresponsabili. Non possiamo che rimandare le sedute in presenza fisica dell’Assemblea capitolina. Si puo’ essere piu’ stupidi?”.