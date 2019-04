Pacetti: Orfini colpevole caduta Marino, tutte scuse per non porgere scuse

Roma – “Le scuse per non scusarsi. Dopo l’assoluzione di Ignazio Marino, Matteo Orfini che, a differenza dell’ex sindaco, e’ dichiaratamente colpevole di aver provocato la sua caduta, sostiene di non doversi scusare perche’ Ignazio Marino era semplicemente inadeguato. Fin qui tutto lecito, non saremmo di certo noi a smentirlo”.

“Il problema pero’ -aggiunge- e’ che Orfini, preso da questo vortice creato dalle scuse per non scusarsi e dalle correnti interne del Pd, finisce per paragonare il caro Marino alla sindaca Raggi. E a questo punto siamo noi a non avere piu’ scuse nei suoi confronti. Orfini sostiene di saper riconoscere un’agonia e soprattutto di sapervi porre fine. Eppure il Pd esiste ancora”. Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti.