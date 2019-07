Pacetti: Parlamento d’accordo a stop cavalli in strada

Roma – “No alle botticelle in strada. Oggi in commissione alla Camera e’ stato approvato un emendamento che riformula il progetto di legge sulle modifiche al Codice della strada per vietare il servizio in piazza delle botticelle. Ai veicoli a trazione animale sara’ consentito circolare solo nei parchi e nelle riserve naturali. Mentre in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere religioso culturale, storico e di tradizione popolare restera’ in capo ai Comuni la facolta’ di rilasciare la licenza per fini ludici, culturali e turistici. L’emendamento arrivera’ in Aula la prossima settimana per l’approvazione in prima lettura. Regole chiare e definite in linea con il regolamento M5S pronto anch’esso per essere discusso in Assemblea capitolina”. Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti. “Non ci fermiamo. Lo abbiamo detto e lo stiamo facendo. La tutela del benessere animale e’ una delle nostre priorita’- sottolinea Pacetti- Non sara’ piu’ concesso ai vetturini di portare i cavalli allo stremo soprattutto quando a causa delle temperature elevate l’asfalto diventa rovente. Senza dimenticare che costringere i cavalli a marciare sotto il sole per ore mette a rischio anche la sicurezza delle persone e la circolazione stradale. Avanti cosi'”.