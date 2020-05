Pacetti: Pelonzi cospirazionista di fama mondiale

Roma – “Ma Antongiulio Pelonzi, capogruppo del Pd e cospirazionista di fama mondiale quale film ha visto oggi? Purtroppo in questi giorni assistiamo a dichiarazioni da piu’ parti che non hanno ne’ capo ne’ coda. Sara’ un effetto collaterale della quarantena, hanno avuto troppo tempo libero per scatenare l’immaginazione. Atac l’abbiamo salvata dal fallimento mentre loro volevano privatizzarla, anche sulla metro C ricordo che hanno organizzato un funerale (un funerale!) alle talpe che si occupano di scavare i tunnel. Peccato che non erano morte… Vogliono sbatterci la porta in faccia? Per noi al massimo possono restare al citofono come Salvini”. Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti.