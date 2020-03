Roma – “Sospendere Irap, Irpef e bollo auto come gia’ hanno fatto alcune Regioni. Chiediamo alla Regione Lazio di adottare immediatamente queste misure in favore di tutti i cittadini e le aziende. Bisogna intervenire subito, non si puo’ aspettare!”. Cosi’ il capogruppo del M5s in Assemblea capitolina, Giuliano Pacetti, su Twittet