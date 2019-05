Pacetti: sconfitte tengono con piedi per terra, c’è ancora tanto da fare per Roma

Roma – “Si impara di piu’ dalle sconfitte che dalle vittorie. Le sconfitte servono a tenerti coi piedi per terra, a non perdere di vista gli obiettivi, a ricordarti che devi lavorare sempre sodo per raggiungerli. Faremo tesoro del risultato di queste elezioni, ma non molliamo perche’ c’e’ ancora tanto da fare per il bene della citta’ e del Paese. Lo dobbiamo ai cittadini che hanno scelto noi alla guida di Roma e dell’Italia. La strada e’ ancora lunga. Avanti a testa alta”. Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti.