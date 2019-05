Pacetti: siamo tutti con Coia, avanti con coraggio senza farci intimidire

Roma – “Siamo tutti con Andrea. Il presidente della commissione Commercio di Roma Capitale, Andrea Coia, e’ stato aggredito verbalmente, insultato e minacciato da un ambulante nel corso di un sopralluogo. ‘Un sampietrino in faccia non te lo leva nessuno’, ‘Te potessero veni’ tutti i mali del Policlinico’, ‘Pezzo di m…’ questi sono solo alcuni degli epiteti rivolti al consigliere capitolino del M5S. Un comportamento vergognoso. Andiamo avanti con coraggio. Non ci facciamo intimidire e non arretriamo di un millimetro”. Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti.