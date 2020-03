Pacetti: test superato, Aula e Commissioni in videoconferenza

Roma – “Consigli e commissioni in videoconferenza. Il test della capigruppo in videoconferenza e’ andato bene e siamo pronti a estendere l’utilizzo di questa piattaforma anche alle commissioni e alle sedute dell’Assemblea capitolina. Potremo cosi’ approvare atti fondamentali in questa emergenza per il sostegno delle famiglie e dei lavoratori. Limitiamo gli spostamenti e alleggeriamo ulteriormente il lavoro dei dipendenti per la nostra sicurezza e per quella di tutti gli altri. Noi restiamo a casa. Fatelo anche voi”. Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S in Assemblea capitolina, Giuliano Pacetti.