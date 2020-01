Pacetti: vicini a Coia, aggressione fatto sconcertante

Roma – “Oggi in piazza del Campidoglio alcuni ambulanti hanno aggredito Andrea Coia Consigliere del Comune di Roma M5S . È sconcertante. Andrea e’ per terra dopo aver ricevuto una testata da uno degli urtisti. Il presidente della Commissione Commercio era uscito in quel momento da una riunione con i rappresentanti di categoria. È un’aggressione che non ha assolutamente spiegazione. La nostra amministrazione continua a essere aperta al confronto e al dialogo ma questo e’ inaccettabile. Si e’ potuto allontanare solo scortato dai nostri agenti della Polizia Locale e dagli agenti della Polizia di Stato”. Cosi’ il capogruppo M5S in Assemblea capitolina, Giuliano Pacetti su Facebook. “Andrea Coia- prosegue Pacetti- subisce minacce continuamente solo perche’ da inzio mandato sta lavorando per riportare regole e decoro in citta’. Oggi e’ stato raggiunto il limite. Siamo tutti con Andrea”.