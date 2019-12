Roma – “Il Pd in Campidoglio oggi si preoccupa per Spelacchio… ma si puo’? L’hanno capito che i loro colleghi in Regione vogliono riempire Roma di discariche? Decidano piuttosto se stare dalla parte di Zingaretti o dalla parte dei cittadini romani”. Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti.