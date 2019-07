Pagano: ferita al cuore dello Stato

Roma – “Esprimo profondo cordoglio per la morte del carabiniere ucciso questa notte a Roma, mentre svolgeva il suo lavoro: e’ una vera e propria ferita al cuore dello Stato, un dolore collettivo. Tutta la mia solidarieta’ all’ Arma e alla famiglia della vittima, con la speranza che coloro che si sono macchiati di questo terribile crimine siano al piu’ presto condotti in carcere, l’unico luogo dove meritano di stare.” Cosi’ in una nota il senatore Nazario Pagano, coordinatore di Forza Italia in Abruzzo e capogruppo azzurro in Commissione Affari Costituzionali.