Palazzo Baleani, Righini-Colosimo-Mussolini: presentata mozione per ripristino

Roma – Giancarlo Righini e Chiara Colosimo, consiglieri regionali di Fdi, e Rachele Mussolini, consigliera della lista civica Con Giorgia, hanno presentato una mozione per il ripristino di Palazzo Baleani all’interno della struttura aziendale dell’Umberto I:

«Da fonti stampa abbiamo appreso che l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato nega la chiusura definitiva del centro di senologia oncologica di Palazzo Baleani, sostenendo, anzi, che “le attività della struttura verranno implementate e la stessa diventerà il centro salute della Donna”. La sua versione dei fatti, però, risulta difficile da credere, considerato che, a fronte di quanto da lui dichiarato, all’interno del nuovo atto aziendale Palazzo Baleani non compare.

E’ per questo motivo che oggi stesso Fratelli d’Italia, che da mesi si sta battendo per mantenere il funzionamento di questa struttura d’eccellenza, presenterà in Regione una mozione che impegna il Presidente Zingaretti e l’Assessore D’Amato a modificare questo piano ripristinando immediatamente, con le dichiarate proposte migliorative, la Breast Unit di Palazzo Baleani. Solo in questo modo, infatti, potrà essere garantito il mantenimento di questo centro senologico, che con il proprio operato ha salvato la vita a centinaia di donne e che deve poter continuare a farlo.

Sono mesi ormai che la giunta PD, insensibile e miope, cerca di mettere i lucchetti a Palazzo Baleani ed è da altrettanto tempo che FdI sta facendo di tutto affinché quest’ennesima scelta scellerata non venga messa in pratica. Siamo stufi di vedere Zingaretti e i suoi colpire duramente la sanità regionale, radendo al suolo presidi sanitari e assistenza ospedaliera per favorire il solito sistema clientelare di cui finiscono per beneficiare amici e parenti».