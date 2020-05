Palestra Verbano, Alonzi: soddisfazione per regolarizzazione

Roma – “È una grande soddisfazione apprendere che oggi si e’ concluso un lungo lavoro della Regione Lazio e dell’Ater per la regolarizzazione di uno spazio come quello della Palestra Popolare Valerio Verbano di via delle Isole Curzolane. Un’ottima notizia per il nostro Municipio che allontana lo spettro dello sgombero, come troppi se ne sono visti nella nostra citta’, riconoscendo il valore sociale dell’operato della Palestra Verbano. La Giunta regionale sta mettendo in pratica quello che vorremmo facesse Roma Capitale con il suo patrimonio non residenziale: valorizzarlo destinandolo a spazi sociali, mentre invece avviene l’esatto contrario. La Regione invece, grazie all’azione dell’assessore Valeriani e della consigliera Bonafoni, dimostra che un’altra Roma e’ possibile. E nemmeno troppo lontana”. Lo dichiara la consigliera del Pd nel III Municipio di Roma, Sara Alonzi.