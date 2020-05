Palestra Verbano, Zocchi: soddisfazione per firma accordo

Roma – “Dopo quasi 12 anni e’ finalmente arrivata una svolta sulla Palestra popolare Valerio Verbano. La firma dell’accordo tra Ater, Regione Lazio e attivisti e attiviste della palestra porta finalmente al formale riconoscimento dell’associazione ‘Asd Tufello Combat’ che ha gestito la palestra fino ad ora. L’assegnazione dello spazio a chi ha creato dal nulla un progetto di welfare sociale, sport e aggregazione, rappresenta un risultato della buona politica”. Cosi’ in una nota Matteo Zocchi, capogruppo della Lista civica Caudo Presidente in III Municipio.

“Continuare a garantire al quartiere Tufello e all’intero Municipio tutto cio’ che rappresenta la palestra Valerio Verbano, e’ un esempio di collaborazione tra enti ed istituzioni, a partire dall’approvazione in Consiglio Regionale dell’emendamento a firma della consigliera Bonafoni sul recupero e la rifunzionalizzazione dei locali tecnici, destinati ad attivita’ socioculturali e sportive con finalita’ sociali. Toccare con mano che e’ possibile, anche a Roma, soprattutto in questo periodo, valorizzare esperienze di aggregazione, rappresenta un’importante buona pratica- prosegue Zocchi- Grazie alla Regione Lazio per averci creduto e un augurio di buon lavoro all’Asd Tufello Combat per i vent’anni di lavoro, mutuo soccorso e solidarieta’ che hanno davanti”.